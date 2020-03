Extra uitzending NOS journaal met gebarentolk best bekeken

De extra uitzending van het NOS journaal met gebarentolk is het best bekeken programma van de donderdagavond. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. In totaal 3,5 miljoen mensen zapten naar het journaal op NPO 1.

Ook het journaal van 20.00 uur bleek goed bekeken en eindigt op plek twee in de dag top 25 met 3,2 miljoen kijkers. Het journaal van 18.00 eindigt op plek vijf met bijna 2 miljoen kijkers. Het journaal en andere actualiteiten- en nieuwsprogramma’s worden sinds het begin van de coronacrisis beter bekeken. De NPO 1-programma’s EenVandaag en De Wereld Draait Door eindigen dan ook op plek drie en vier, met respectievelijk 2,5 en 2,2 miljoen kijkers.

RTL 4 wist ook veel kijkers te trekken met het Half Acht Nieuws (1,5 miljoen) en de TV Kantine (1,2 miljoen). Buiten het nieuws om wist de NPO goed te scoren met Floortje naar het einde van de wereld en Oogappels, die beiden 1,1 miljoen kijkers hadden.