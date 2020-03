Herdenking Kamp Amersfoort alleen online wegens virus

De herdenking van 75 jaar bevrijding van Kamp Amersfoort op 19 april gaat niet door voor publiek. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zet het kamp op 19 april alleen een videofilm van herdenkingsactiviteiten online, aldus directeur Willemien Meershoek vrijdag.

In Kamp Amersfoort zaten in de Tweede Wereldoorlog ruim 35.000 Nederlanders gevangen. Voor een deel waren dat verzetsmensen, maar er zaten ook politieke gevangenen, Joden, zigeuners en zogenoemde asocialen. De leefomstandigheden waren erbarmelijk. Velen overleefden het kamp niet. Op 19 april 1945 droegen de Duitsers het kamp over aan het Rode Kruis.

Bij de jubileumherdenking zou onder andere een groot koor van nabestaanden en familieleden van oud-gevangenen zingen. Dit koor kan door het uitbreken van de coronacrisis niet meer oefenen, zodat in de videofilm alleen beelden van repetities te zien zullen zijn. Het geschiedenisprogramma Andere Tijden van NTR en VPRO besteedt op 25 maart aandacht aan Kamp Amersfoort..