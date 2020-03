Horeca bedankt gasten, ondernemers en politici in ‘coronatijd’

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN), bedankt gasten, ondernemers en politici voor hun steun in de tijd waarin het coronavirus om zich heen grijpt. Dat doet de organisatie in een paginagrote advertentie die vrijdag in De Telegraaf staat. Ook mensen met een vitaal beroep, horecaleveranciers en premier Mark Rutte worden in het zonnetje gezet.

“Ondanks dat veel mensen in Nederland worden opgeroepen zo min mogelijk sociale contacten aan te gaan, staan jullie dag en nacht voor ons klaar”, schrijft de KHN, die zich daarmee richt tot zorgverleners en anderen die vitale beroepen uitoefenen. “De Nederlandse horeca heeft enorm veel respect voor jullie.”

Daarnaast worden horecaondernemers bedankt voor de “ontroerende initiatieven” die zijn opgezet “om een belangrijke bijdrage te leven aan de Nederlandse samenleving”. Verder hoopt de KHN horecagasten snel weer te ontvangen in “de huiskamer van de samenleving”.

In de advertentie richt de branchevereniging zich ook tot Mark Rutte, die wordt bedankt voor zijn “staatsmanschap en verbindende rol”. Ook zegt de Nederlandse horeca blij te zijn met de “morele steun” van andere politici.