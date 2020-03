Huisartsen als ‘maanmannetje’ op huisbezoek

Huisartsen die een patiënt met corona-achtige klachten thuis gaan bezoeken, hullen zich daarvoor de komende tijd geheel in beschermende pakken. Alleen met muts, bril, masker, beschermpak en overschoenen komen ze binnen bij iemand die hoest, niest of verkouden is en niet naar de praktijk kan komen.

Volgens huisartsenpraktijk De Schakel in Nijmegen verkleden de dokters zich al op de praktijk. Geheel beschermd rijden ze naar de patiënt. Het ‘maanmannetjespak’ gaat pas bij terugkeer op de praktijk weer uit. Op die manier proberen de huisartsen niet alleen te voorkomen dat ze besmet raken, maar ook dat ze het virus bij de patiënt naar binnen brengen.

De Landelijke Huisartsen Vereniging LHV ziet dat steeds meer huisartsenpraktijken ook een aparte locatie inrichten voor patiënten met klachten die op een coronabesmetting zouden kunnen wijzen. De arts die op de aparte locatie werkt, draagt volgens de LHV ook de hele dag beschermende middelen. “Dat is een protocol dat nadrukkelijk wordt voorgeschreven”, aldus de LHV.