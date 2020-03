Hypotheekrentes blijven dalen, leenrentes blijven achter

Het zijn roerige tijden en de angst voor een economische recessie neemt steeds meer toe. Door het coronavirus en de gedaalde olieprijzen is er veel financiƫle onrust. De Europese Centrale Bank (ECB) grijpt opnieuw in om de economische pijn van de uitbraak van coronavirus te verzachten. De marktrentes dalen en voor spaarders is dit slecht nieuws. Voor mensen die geld willen lenen zijn de lage rentes echter goed nieuws.



Met name huizenbezitters treffen het met de lage rentes. De hypotheekbanken voeren steeds lagere hypotheekrentes door. De leenrente en hypotheekrente waren in 2011 nog gelijk. Sindsdien is de hypotheekrente met meer dan 4 procent gedaald terwijl de rente op een persoonlijke lening met net iets meer dan 1 procent gedaald is. Dat is een behoorlijk verschil.

Persoonlijke lening

Ook al blijven de leenrentes achter en geldt dat voor veel leningen de rentes al jaren niet zijn gewijzigd, is dit toch een voordelige tijd als je een lening wilt afsluiten. Een rente van rond de 4 procent is niet veel, en daarom kiezen veel mensen voor een persoonlijk krediet. Een persoonlijke lening is een lening met een vast bedrag, een vaste rente en een vaste looptijd, waarbij je als consument een specifiek leendoel hebt. Je krijgt het leenbedrag op het moment dat je de lening afsluit en hebt dus gelijk beschikking over het geld. Tussentijds kun je extra boetevrij aflossen om de looptijd te verkorten.



Als we kijken naar de historische renteverloop van het doorlopend krediet is het nog extremer. De laagste rente op deze leenvorm is sinds 2014 per saldo omhoog gegaan. Deze flexibele vorm van geld lenen wordt steeds meer door geldverstrekkers uit het aanbod gehaald. In 2009 waren er nog 44 verschillende doorlopende kredieten en 26 soorten persoonlijke leningen op de markt. Nu zijn dat er respectievelijk 11 en 41. Hiermee lijkt de branche van kredietverstrekkers gehoor te geven aan een eerdere oproep van toezichthouder Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) om niet meer en langer geld uit te lenen dan nodig is.

Slecht nieuws voor pensioenen en spaarvermogens