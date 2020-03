Kamer reageert positief op benoeming Van Rijn

In de Tweede Kamer wordt positief gereageerd op de uitzonderlijke stap om PvdA’er Martin van Rijn tijdelijk te benoemen als minister voor Medische Zorg als opvolger van VVD’er Bruno Bruins.

In deze crisis doet de partijkleur er even niet toe, is de teneur van de reacties. Van Rijn is goed bekend op het departement van Volksgezondheid (VWS). Hij was daar staatssecretaris in het vorige kabinet. Hij is nu voorzitter van de raad van bestuur van de Haga-ziekenhuizen.

“In deze tijd van crisis is er geen tijd om in te werken. Martin heeft de kennis en ervaring op VWS om direct bij te dragen aan het onder controle houden van het coronavirus. Ik vind het stoer dat wij in het landsbelang een beroep op hem kunnen doen”, laat VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff weten.

Volgens D66’er Rob Jetten gaat het “landsbelang boven partijpolitiek” op dit moment. “Met Martin van Rijn krijgt het kabinet een ervaren bestuurder met veel kennis van de zorg als opvolger van Bruno Bruins.”

“In deze crisis hebben we gezag, rust en ervaring nodig. Daar is hij de aangewezen persoon voor”, verklaart Pieter Heerma van het CDA op sociale media. Hij noemt Van Rijn een “zeer sterke keuze”.

PvdA-voorman Lodewijk Asscher is er trots op dat Van Rijn naar voren stapt om te helpen in deze crisis. “Als er een nationale gezondheidscrisis is dan help je waar je kan.” Jesse Klaver van GroenLinks ziet in het aantreden van Van Rijn het “symbool voor de eenheid die we nu nodig hebben”.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vindt het “heel mooi dat Martin van Rijn zo snel beschikbaar is”. Hij voegt er op Twitter aan toe: “Zijn ervaring komt in deze tijd als geroepen, goed om dit samen te doen.”