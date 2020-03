Minister Van Veldhoven weer aan de slag op ministerie

Minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) is vrijdag weer op haar ministerie aan de slag gegaan na een week verplicht thuis werken. Ze had contact gehad met haar Franse ambtgenoot Brune Poirson, die later het coronavirus bleek te hebben.

Bij de inloop van de ministerraad zei de bewindsvrouw dat haar thuisisolatie een voorzorgsmaatregel was. “Ik ben niet ziek geweest en heb ook geen klachten gehad.”

Ook minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) werken vanuit huis omdat ze in contact zijn geweest met mensen die het virus onder de leden bleken te hebben.