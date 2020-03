‘Ouderenuurtje AH werkt averechts’

Zeventigplussers kunnen vanaf maandag tijdens een speciaal voor hen gereserveerd uurtje naar Albert Heijn, waardoor er rust en ruimte is. Ze moeten er wel vroeg voor uit de veren, want het is op werkdagen van 07.00 tot 08.00 uur. Ouderenbond ANBO vindt het niet alleen daarom helemaal niks. “Het gaat averechts werken.”

“Oudere mensen worden gestigmatiseerd”, klaagt de bond. Ze vreest ook dat ouderen die toch op een gewoon tijdstip komen, zullen worden weggekeken door andere klanten.

De bond denkt wel dat de actie goed bedoeld is, maar “als oudere mensen zich goed voelen, is er geen enkele reden om niet naar buiten te gaan en boodschappen te doen. Oudere mensen zijn gewone mensen en moeten dus op elk moment boodschappen kunnen doen, als zij zich maar, net als iedereen, houden aan de richtlijn om 1,5 meter afstand van andere mensen te houden”, zegt ANBO-directeur Liane den Haan.

Volgens de bond wordt de paniek onder ouderen nog versterkt door de actie. “Mensen bellen ons huilend op omdat ze worden nageroepen dat ze thuis moeten blijven. De druk van familie op ouderen neemt steeds verder toe om niet meer naar buiten te gaan. Dit kan toch echt niet de bedoeling zijn. Straks durven ouderen helemaal niet meer naar buiten.”