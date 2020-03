Plaatsing circa 10.000 extra zorgmedewerkers van start

Bijna 10.000 mensen met een achtergrond in de zorg hebben zich inmiddels aangemeld om te helpen de coronacrisis het hoofd te bieden. Beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU’91 gaat nu samen met het ministerie van Volksgezondheid en werkgevers bekijken waar hun inzet het hardst nodig is.

Onder de aanmelders zijn onder meer artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten. Het gaat bijvoorbeeld om gepensioneerden, studenten van medische opleidingen en mensen met een zorgachtergrond die ander werk zijn gaan doen, maar zich nu geroepen voelen om tijdelijk terug te keren naar hun oude beroep.

“Tot die groep behoren ook diverse ic-verpleegkundigen”, meldt de beroepsvereniging. “Bovendien hebben zich ook enkele verpleegkundigen gemeld die zelf het coronavirus al hebben gehad en zich daarom extra willen inzetten.”

Ruim een kwart van de mensen die zich hebben aangemeld, staat nog officieel geregistreerd als zorgverlener in het zogeheten BIG-register. Ook mensen die daar niet al te lang geleden uit zijn geschrapt, kunnen hun vroegere werk in de sector weer oppakken. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) bepaalde voor zijn aftreden dat voormalige verpleegkundigen en artsen van wie de registratie later dan 1 januari 2018 is verlopen, weer aan de slag mogen. Ze hoeven zich niet opnieuw in te schrijven.

De mensen die zich bij NU’91 hebben aangemeld, zijn tussen de 17 en 80 jaar. Ze krijgen vrijdag een mail van het zogeheten Landelijk Co√∂rdinatiepunt voor Zorgprofessionals waarin ze worden bijgepraat.