Privacywaakhond: ruimte voor strijd tegen coronavirus

Overheden en bedrijven moeten de ruimte krijgen om het coronavirus te bestrijden, en daarom doet de Autoriteit Persoonsgegevens een stap terug. Projecten om meer mensen in ziekenhuizen aan het werk te zetten en andere gezondheidsplannen krijgen ruim baan, laat de toezichthouder weten.

De Autoriteit Persoonsgegevens zegt dat een zorgorganisatie een plan had om contact op te nemen met mensen die tot een paar jaar geleden in de zorg werkten. Een tussenpersoon moest ze vragen om tijdelijk weer als arts of verpleegkundige aan de slag te gaan. “Ze vroegen zich af of dit wel mag. Wij hebben meegedacht aan een goede oplossing. Privacy moet goede zorg nooit in de weg zitten, zeker nu niet”, aldus de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, Aleid Wolfsen.

Overheden en bedrijven krijgen meer tijd om te reageren op vragen van de organisatie. “Privacy is heel belangrijk. Maar in deze crisis is de bestrijding van het virus en het redden van levens de topprioriteit. En op nummer twee staat het voorkomen van grote schade aan economie en maatschappij.”