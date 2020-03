Rutte: nooit minder coronamaatregelen dan experts aanraden

Het kabinet zal nooit maatregelen tegen de coronapandemie achterwege laten als de deskundigen die aanraden. “We zullen er als politiek eerder voor pleiten om meer te doen”, zegt premier Mark Rutte. Hij verwees naar het overleg dat hij en zijn ministers voortdurend hebben met tal van deskundigen in het Outbreak Management Team. “Daar zitten deskundigen in die de beste van de wereld zijn.”

Belangrijk is volgens hem dat de maatregelen proportioneel zijn. “Wij moeten besluiten nemen over de corona-aanpak op basis van die deskundige adviezen. Ik blijf dat zeggen”, zei Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Het is niet de bedoeling dat “we dat anker loslaten en zeggen dat we als politiek gaan zitten bedenken wat maatschappelijk wenselijk is”.

Maar als het erop aankomt, kunnen noodkreten uit de samenleving de doorslag geven. Aan burgers die “met de voeten stemmen” moet het kabinet soms gehoor geven. “Je zag het vorige week met het sluiten van de scholen. Wij zeiden: het hoeft niet, maar de samenleving dacht er anders over. Dat is ook democratie. Daar heb ik geen moeite mee. Dan denk ik, ja jongens, ik vind het niet handig, ik had liever de scholen opengehouden want volgens mij is dit niet proportioneel op basis van alle adviezen. Maar je moet er ook wel naar luisteren”, zei de premier.

Hij voelt veel steun voor de insteek van het kabinet. Maar het had ook anders gekund. “Als de samenleving zou hebben gezegd na mijn toespraak, we willen twee jaar in een lockdown, helemaal, totdat er een vaccin is, dan had je er ook naar te luisteren. Ik ben een democraat. Dan is het misschien geen formeel referendum maar dit is niet iets wat ik of het kabinet in ons eentje kunnen beslissen.”