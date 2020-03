Utrechts ov-bedrijf zet extra bussen in voor vitale beroepen

Het Utrechtse openbaarvervoerbedrijf U-OV zet komend weekend extra bussen in richting het Universitair Medisch Centrum. U-OV zegt vooral te willen blijven rijden voor mensen met ‘vitale beroepen’.

Eerder deze week maakte het vervoerbedrijf juist bekend dat het op andere trajecten minder trams en bussen laat rijden in verband met het coronavirus. In Utrecht rijdt onder meer de Uithoflijn voorlopig niet meer. Op andere trajecten rijden bussen en trams alsof het zondag is.

“Met de nieuwe dienstregeling bieden we voldoende capaciteit om reizigers naar hun bestemming te brengen, terwijl men ook voldoende afstand van elkaar kan houden. Zo proberen we onze reizigers zo goed mogelijk van dienst te zijn en doen we er samen alles aan om Nederland draaiende te houden”, meldde U-OV.