‘Vervolging dreigt bij onvoorzichtigheid rondom coronavirus’

Mensen die zich niet houden aan afspraken die zijn gemaakt rondom het coronavirus, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Dat schrijft advocaat Tjalling van der Goot in een ingezonden brief, die vrijdag gepubliceerd werd in de Leeuwarder Courant. “Mochten mensen zich zodanig gedragen dat de volksgezondheid wordt geschaad, dan kunnen sancties worden opgelegd”, schrijft de pleitbezorger.

Zo kan iemand met het coronavirus maximaal vier jaar de cel in of een boete krijgen van 87.000 euro als diegene zich onttrekt van gedwongen isolatie. Dat vormt namelijk een gevaar voor anderen. “Een forse strafbedreiging dus waarmee de ernst van het strafbare feit wordt benadrukt”, schrijft Van der Goot.

Ook als een besmet persoon “onvoorzichtig of nalatig” omgaat met zijn infectie, kan deze vervolgd worden voor dood door schuld. Andere mensen kunnen op die manier namelijk ook besmet raken. Dood door schuld kent een maximum gevangenisstraf van twee jaar, aldus de advocaat.

Verder kan ook een arts worden vervolgd als deze een coronabesmetting niet meldt bij de zorginstanties. Daarop staat maximaal twee maanden cel of een geldboete van 4350 euro. Artsen hebben normaal gesproken geheimhoudingsplicht, maar in het geval van het coronavirus gaat die niet op.

Tot slot benadrukt Van der Goot dat mensen tijdens noodverordeningen – ingesteld vanwege het virus – aanwijzingen van bijvoorbeeld politie en toezichthouders moeten opvolgen. Doen ze dat niet, dan dreigt ook strafvervolging.