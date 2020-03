Ziekenhuis Delft gaat zelf 2000 mondmaskers per dag produceren

Het Reinier de Graaf-ziekenhuis in Delft gaat zelf mondmaskers produceren en kan er dagelijks genoeg maken om de eigen voorraad op peil te houden. Stafmedewerkers, studenten en andere vrijwilligers zijn in staat om zo’n 2000 van de beschermende maskers in elkaar te zetten. Dat doen ze in een naaiatelier in Monster.

“Het uiteindelijke doel is om de productie op te schalen en de maskers ook ter beschikking te stellen aan andere zorginstellingen in Nederland die moeilijk aan beschermingsmaterialen kunnen komen”, meldt het ziekenhuis.

Voor het gebruik van de maskers is nog een akkoord nodig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De stof is wel al “uitvoerig getest” in samenwerking met de TU Delft.

In steeds meer ziekenhuizen en zorginstellingen is het einde van de voorraad mondkapjes in zicht. De aanvoer vanuit China stokt en de vraag is zeer groot. Van verschillende kanten komen creatieve oplossingen om tekorten het hoofd te bieden. Zo constateerde het RIVM eerder deze week dat het mogelijk is om gebruikte mondmaskers tot twee keer te hergebruiken na sterilisatie met waterstofperoxide.

Ook het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA) heeft een manier gevonden om de kapjes zelf te maken. Een medewerker is thuis gaan knutselen met vellen polypropyleen, waar normaal gesproken steriele instrumentensets in worden bewaard. Dat papier vormt een barrière tegen micro-organismen.

Directeur Carina Hilders van het Reinier de Graaf-ziekenhuis zegt dat het doel is om “hoogwaardige FFP2-maskers te produceren, die voldoen aan alle veiligheidseisen om zorgmedewerkers optimaal te beschermen tegen besmetting met het coronavirus.” De zelfgeproduceerde mondmaskers uit Monster bestaan uit de materialen spunbond microfiber en flexibele strips van aluminium.