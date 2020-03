Minister: maak geen misbruik van economisch noodpakket

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) doet een moreel beroep op ondernemers om geen misbruik te maken van de regelingen die het kabinet heeft getroffen om bedrijven te helpen in de coronacrisis. “Er is ook een morele verantwoordelijkheid van mensen”, zegt hij in een interview met de Volkskrant.

“Je kunt overal een aanvraag voor doen, ook al heb je het niet echt nodig, maar dan zou ik me toch wel even achter de oren krabben”, zegt de bewindsman. “Als je geen inkomensachteruitgang hebt, dan heb je het zeker niet nodig.”

Deze week kondigde het kabinet een noodpakket ter waarde van tientallen miljarden aan om banen te behouden en bedrijven te steunen. Een tijdelijke noodmaatregel zorgt ervoor dat het kabinet bedrijven een grote tegemoetkoming van loonkosten van werknemers betaalt, om te voorkomen dat zij op straat komen te staan. Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) krijgen veel sneller inkomensondersteuning zodat hun onderneming kan blijven bestaan en zij niet onder het bestaansminimum komen.

Er kan “met dit soort maatregelen altijd” gefraudeerd worden, maar er wordt ook op gecontroleerd, zegt Koolmees. De regelingen die specifiek voor zzp’ers gelden, zijn “veel minder goed” te controleren dan de maatregelen voor grote bedrijven.

De minister staat wel achter het noodpakket. “Het zal nooit perfect zijn, maar … we moeten de klap opvangen.”