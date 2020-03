NS ziet ‘her en der’ toch drukke treinen

Op de eerste dag van de speciale basisdienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen is het op verschillende plekken in het land af en toe nog best druk in de treinen. NS-topman Roger van Boxtel benadrukt dat reizen met de trein momenteel niet is bedoeld als dagje uit, maar dat de treinen blijven rijden om mensen in vitale functies – zoals de zorg – naar hun werk te brengen.

“Her en der toch druk in de trein. Wil iedereen voldoende afstand van elkaar houden”, schrijft hij op Twitter. “Voor de veiligheid/gezondheid van uw medereizigers, van de collega’s van de NS en andere ov-bedrijven en van uzelf.” Hij waarschuwt verder: “Als we een totale lockdown willen vermijden, moeten we verantwoordelijkheid nemen.”

De NS zegt dat het aantal treinreizigers door de coronamaatregelen met 90 procent is gedaald. De speciale basisdienstregeling voorziet erin dat 35 procent van het normale aantal reizigers met de trein kan reizen. Met de huidige regeling moet er volgens de woordvoerder voldoende ruimte zijn voor iedereen. Het bedrijf adviseert reizigers altijd vlak voor vertrek de NS Reisplanner of de NS-app te checken.

Volgens de woordvoerder zijn er geen meldingen binnengekomen in de speciaal hiervoor bestemde app van reizigers over dat ze het te druk hebben ervaren in de trein. Wel waren er wat berichten van conducteurs die constateerden dat er toch flink wat mensen aan boord waren.