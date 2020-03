Aanhouding na achtervolging in Stadskanaal

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een inzittende van een auto aangehouden die na een korte achtervolging in het Groningse Stadskanaal in een sloot belandde. Een tweede verdachte is volgens de politie op de vlucht.

De bestuurder koos rond half vijf het hazenpad toen agenten de auto wilden controleren. De politie verloor de wagen tijdens de achtervolging die volgde uit het zicht, maar vond die niet veel later terug in het water langs de Drouwenerstraat.

Een verdachte is ter plaatse aangehouden. Een tweede inzittende sloeg op de vlucht en is nog niet gevonden. De hulpdiensten hebben in het water naar nog meer inzittenden gezocht, maar troffen niemand aan.