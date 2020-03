Aboutaleb: contactverbod zou in beeld kunnen komen

Een contactverbod zoals dat sinds zondag in Duitsland geldt, “zou in beeld kunnen komen” in Nederland. Dat zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zondag in actualiteitenrubriek Nieuwsuur. Dat veel mensen zich dit weekeinde niet hielden aan de regels rondom het coronavirus noemt hij “zorgwekkend”.

Volgens hem kan het negeren van adviezen “waanzinnig veel ellende” veroorzaken. Als er zo’n contactverbod komt, dan verwacht Aboutaleb ook dat het goed te handhaven valt, zei hij. In Duitsland mogen personen hooguit nog met zijn twee├źn in het openbaar bij elkaar zijn, behalve families en andere huishoudens. Overtreders moeten rekening houden met een boete tot 25.000 euro.

Aboutaleb drukte inwoners van zijn stad zondag op het hart binnen te blijven en markten en parken te mijden.

Maandag overleggen burgemeesters met het kabinet over de situatie. Aboutaleb verwacht dat dan allerlei opties besproken worden “die bij kunnen dragen aan beter gedrag van burgers”.