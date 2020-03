‘Binnen 1,5 meter vliegen meeste hoest- en niesdruppels rond’

Iemand die hoest of niest, verspreidt in een straal van 1,5 meter rondom zichzelf het grootste volume aan druppels. Dat staat vast, zegt hoogleraar infectieziekten en medisch microbioloog Andreas Voss van het Radboudumc en ziekenhuis CWZ in Nijmegen. Daarom is het belangrijk dat iedereen tijdens deze coronacrisis op minimaal 1,5 meter afstand van anderen blijft.

“Hoe meer mensen zich in de openbare ruimte bevinden, hoe groter de kans dat mensen niet op de basisafstand van elkaar zijn. Als iedereen op dezelfde tijd naar dezelfde plekken gaat is de kans op besmetting stukken groter”, legt de hoogleraar uit.

Dit weekeinde blijkt dat de adviezen over het mijden van groepen en afstand houden slecht worden nageleefd. Voss: “Dat komt mogelijk omdat nog niet iedereen is geconfronteerd met de grote gevolgen van deze ernstige pandemie. Ik denk echter dat het een kwestie van weken is totdat iedereen in Nederland iemand kent die ernstig ziek is door corona of die aan de besmetting is overleden.”

In Nederland is nu nog geen sprake van een totale lockdown. Mensen mogen nog naar buiten. Kinderen kunnen in de tuin spelen, maar ze moeten niet met z’n allen gaan voetballen op een veldje. “Maar als iedereen hardleers is en niet luistert naar de voorschriften zullen er niet-vrijwillige maatregelen volgen zoals dat in andere landen al is gebeurd”, denkt Voss.

“Je mag ook nog bij elkaar op bezoek, maar beperk dat. Ga zeker niet naar mensen die al een onderliggende aandoening hebben. En blijf zelf bij de minste klachten thuis. Dat is al heel vaak herhaald. Het is niet genoeg te benadrukken: de controle over deze crisis ligt bij het grote publiek. Dat moet zich strikt aan de regels houden.”