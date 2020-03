Boswachters boos over vele wandelaars en fietsers in de natuur

Boswachters en andere natuurbeheerders zijn boos over wandelaars en fietsers die ondanks alle waarschuwingen toch in groepjes de natuur in trekken. “Het lijkt wel zomervakantie zo druk is het in het bos. Iedereen boven op elkaar. Groepen die gezamenlijke activiteiten organiseren. Hoezo coronavirus?”, vraagt boswachter Paul Jansen in het Brabantse Erp zich af.

Boswachter Tim Hogenbosch in het Rijk van Nijmegen spreekt van “asociale Nederlanders die hutjemutje bij elkaar gaan staan.” De boswachter van het Utrechts Landschap constateert dat de stroom bezoekers ook nog eens de restanten van hun zelf meegebrachte etenswaren in de natuur achterlaat. En de beheerder van het Goois Natuurreservaat vraagt wandelaars en fietsers om afstand te houden tot de boswachter, als die ze aanspreekt op hun gedrag.

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer waarschuwden vrijdag al dat recreanten rustige plekken moesten opzoeken en afstand tot elkaar moesten bewaren. “Maar we hebben zaterdag zelfs nogal wat wielrenners gezien die net als altijd met een hele groep bij elkaar fietsen”, aldus een natuurbeheerder in de Ooijpolder bij Nijmegen.

Mr. Pieter van Vollenhoven, die zelf in de Veluwse bossen woont, twittert zondag dat “de eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid in werkelijkheid in vele gevallen wederom geenszins wordt waargemaakt. Zonder toezicht kunnen wij – hoe spijtig ook – niet functioneren”.