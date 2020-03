Burgemeesters dringen aan op thuisblijven

Burgemeesters in het hele land zijn geschrokken van de drukte die er dit weekeinde is bij bouwmarkten, in milieustraten en in de natuur. Op sociale media waarschuwen velen van hen zondag nog eens: “Ga rummikuppen, ganzenborden, netflixen …. bedenk iets, maar blijf thuis”, aldus burgemeester John Jorritsma van Eindhoven.

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, meldt dat toezichthouders de supermarkten gaan bezoeken om te controleren of iedereen zich aan de voorgeschreven 1,5 meter afstand tot elkaar houdt. “Managers, medewerkers en klanten: regel het met elkaar.”

De burgemeesters van Westvoorne, Goeree-Overflakkee en Rotterdam roepen op om niet naar de stranden te komen. Het is daar volgens de burgemeesters veel te druk. “De volksgezondheid gaat nu voor”, twitteren zij. Parkeerplaatsen bij de stranden gaan dicht. Eerder deden de burgemeesters van Zandvoort, Noordwijk en Bloemendaal al zo’n oproep.

Franc Weerwind, burgemeester van Almere, spreekt speciaal jongeren aan: “Jullie voelen je sterk en misschien daardoor ook wel een beetje onbedreigd. Sterk zijn, betekent wat mij betreft rekening houden met elkaar! Want ook jullie kunnen onbedoeld bijvoorbeeld je ouders of opa en oma aansteken. En dan komt het ineens wel heel dichtbij.”