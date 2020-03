Coronavirus: De Hamer en de Dans

Dit is een vertaling van een artikel van 19 maart van Tomas Pueyo. Dit artikel volgt op Coronavirus: waarom je nu in actie moet komen, een artikel dat meer dan 40 miljoen keer bekeken is, en vertaald is in meer dan 20 talen, waarin de urgentie van het coronavirus probleem beschreven wordt [link naar de Nederlandse vertaling].

Samenvatting van dit artikel: strenge coronavirus maatregelen vandaag hoeven slechts een paar weken te duren, daarna hoeft er geen piek van besmettingen te volgen, en dit alles kan gebeuren tegen redelijke kosten voor de maatschappij, waarbij bovendien miljoenen levens worden gered. Als we deze maatregelen niet nemen, zullen tientallen miljoenen besmet raken, zullen velen doodgaan, waaronder mensen die om andere reden intensive care hulp nodig hebben, omdat het gezondheidszorgsysteem zal zijn ingestort.

Hoe moeten we reageren?

Binnen een week zullen landen gaan van: “Deze coronavirus kwestie is goed te overzien” tot het uitroepen van de noodtoestand. Toch ondernemen veel landen nog niet veel. Waarom? Elk land stelt zichzelf dezelfde vraag: hoe moeten we reageren? Het antwoord is niet vanzelfsprekend voor ze.Sommige landen, zoals Frankrijk, Spanje, of de Filipijnen hebben sindsdien een strenge lockdown afgekondigd. Andere, zoals de VS, het VK, Zwitserland en Nederland, wagen zich schoorvoetend en aarzelend aan maatregelen op het gebied van sociale onthouding (social distancing).

Dit is wat ik vandaag ga behandelen, opnieuw met veel grafieken, data en modellen met uitgebreide bronvermelding:

Hoe is de toestand nu?

Welke opties hebben we?

Wat is het enige dat nu telt: tijd

Hoe ziet een goede coronavirus strategie eruit?

Hoe moeten we kijken naar de economische en sociale gevolgen?

Als je dit artikel uit hebt gelezen, is dit wat je ervan mee hebt gekregen:

Ons gezondheidszorg system is al bezig om in te storten. Landen hebben twee opties: het virus nu keihard bestrijden, of een massa epidemie tegemoet gaan. Als ze kiezen voor de epidemie, zullen er honderdduizenden doden vallen. In sommige landen miljoenen. En dat zal niet eens nieuwe golven van besmetting uitsluiten. Als we nu hard vechten, zullen we het aantal doden in toom houden. We zullen ons gezondheidszorg systeem ontlasten. We zullen ons beter kunnen voorbereiden. We zullen leren. De wereld heeft nog nooit zo snel geleerd over iets, nooit. En dat is nodig, want we weten zo weinig over dit virus. Dit alles zal ons iets brengen van kritiek belang: het zal ons tijd geven.

Als we er voor kiezen om keihard te vechten, zal de strijd plotseling zijn, en vervolgens geleidelijk. We zullen een aantal weken ingekapseld zijn, niet maanden. Dan zullen we meer en meer vrijheden terug krijgen. Het zal niet direct zijn zoals het gewoonlijk was. Maar het zal er veel op lijken, en uiteindelijk zal het weer worden zoals het was. En dit kunnen we allemaal doen, terwijl we ook nog rekening houden met de economie.

OK, aan de slag.

Lees hier het volledige artikel.