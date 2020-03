Dringende raad alom: houd afstand en blijf thuis

Nederland is zondag massaal opgeroepen thuis te blijven en in elk geval afstand tot elkaar te bewaren vanwege de uitbraak van het coronavirus. De Rijksoverheid stuurde een NL-alert-bericht uit. Natuurmonumenten waarschuwde dat hun natuurgebieden overvol waren en veel bekende Nederlanders, politici en burgemeesters plaatsten een waarschuwing op sociale media. Dat gebeurde nadat zaterdag en zondagmorgen bleek dat mensen, mede vanwege het mooie weer, toch massaal naar buiten trokken.

Het landelijke advies is niet naar buiten te gaan bij luchtwegklachten en niet onnodig sociale contacten op te zoeken. Mensen moeten ook minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren om besmetting te voorkomen. Zaterdag en zondagmorgen bleek dat die adviezen niet goed worden nageleefd. “Wandelaars en fietsers denken dat het gezellig is om buiten een groepsactiviteit te organiseren”, aldus boze boswachters en natuurbeheerders.

Burgemeesters van onder meer Noordwijk, Zandvoort, Westvoorne en Goeree-Overflakkee roepen op om niet meer naar de stranden te komen. Het was daar zondagmorgen alweer heel erg druk. Parkeerplaatsen bij de stranden worden afgesloten. In de veiligheidsregio Gelderland-Zuid gaan toezichthouders zondag controleren of supermarkten zich aan de afstandsmaatregel houden. Ook in bouwmarkten en bij milieustraten is het veel te druk volgens de burgemeesters.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers twittert dat Brabantse intensive care-artsen “jankend hadden zitten kijken” naar de foto’s “van totaal onverantwoordelijke Randstedelingen. In Brabant sterven mensen aan corona en boven de rivieren doen nog veel te veel mensen alsof ze van niets weten.” Burgemeester Franc Weerwind van Almere spreekt vooral jongeren aan, die denken dat het stoer is om toch bij elkaar te komen. Volgens mr. Pieter van Vollenhoven, die zelf in de Veluwse bossen woont, “blijkt weer dat wij – hoe spijtig ook – niet zonder toezicht kunnen functioneren”.