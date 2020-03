‘Ga niet naar het Bloesempark in Amsterdamse Bos’

Wie van plan is zondag een bezoek te brengen aan het Bloesempark in het Amsterdamse Bos in Amstelveen, wordt dringend verzocht hiervan af te zien. De veiligheidsregio roept met klem op het park, waar momenteel honderden kersenbomen in bloei staan, te mijden.

Ondanks de waarschuwingen op informatieborden lijken veel bezoekers hier niet te het advies te volgen om 1,5 meter afstand te houden, constateert de veiligheidsregio. Als de situatie niet verbetert, gaat het park dicht voor publiek. De toegang wordt momenteel gereguleerd om ervoor te zorgen dat er niet te veel mensen naar binnen gaan en er staan hekken voor de ingang.

Volgens de veiligheidsregio zijn er genoeg andere plekken in het Amsterdamse Bos, dat bijna twintig keer zo groot is als het Vondelpark, om te genieten van de natuur.