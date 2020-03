In Spanje gestrande EU-burgers mogen wel via Schiphol naar huis

In Spanje gestrande reizigers uit EU-landen, het Verenigd Koninkrijk en het Schengengebied die via Schiphol naar huis reizen, mogen landen op de luchthaven. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer.

Het tijdelijke vliegverbod werd zaterdagavond uitgebreid zodat ook de meeste vluchten uit Spanje geweerd worden. Dat zorgde voor veel beperkingen voor burgers uit de Europese Unie die via Schiphol naar hun thuisland willen reizen, meldt Van Nieuwenhuizen.

Op voorwaarde dat de reizigers kunnen aantonen dat ze verder reizen en dat het vervoer “geen extra gezondheidsrisico’s” meebrengt voor Nederland, mogen deze mensen via Schiphol reizen. Gestrande Nederlanders mochten al vanuit Spanje naar Schiphol vliegen. Er geldt ook een uitzondering voor het vervoer van medisch personeel en patiĆ«nten “wanneer dit in het belang is van de volksgezondheid in Nederland”.

Vorige week kondigde het kabinet aan vluchten te weren uit de risicogebieden China, inclusief Hongkong, Iran, Zuid-Korea en Italiƫ. Vrachtvluchten mogen nog wel landen. Van Nieuwenhuizen zei toen al dat er landen kunnen worden toegevoegd aan de lijst. Als bepaalde gebieden minder risicovol zijn, kunnen ze ook van de lijst worden gehaald.

Nederland kampt zelf ook met veel gestrande reizigers die door de vele beperkingen wegens het coronavirus moeilijk thuis komen.