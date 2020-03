Kerkgangers kunnen online diensten volgen

Kerkgangers die normaal gesproken zondag in de kerkbanken zitten, kunnen daar in verband met de coronacrisis in veel gevallen niet terecht. Daarom hebben veel kerken een onlinealternatief bedacht. De Rooms-Katholieke Kerk (RKK) stelt dat parochies wel een besloten viering kunnen houden en deze kunnen streamen. “En dat gebeurt ook op veel plekken.”

Zondag zendt KRO-NCRV met de Nederlandse bisschoppen een zogenoemde ‘cirkel van gebed’ uit op NPO2, via Facebook en de website van de KRO-NCRV. Afgelopen zondag keken 150.000 mensen naar de rechtstreekse eucharistieviering op NPO2 vanuit Sneek. Gemiddeld kijken er wekelijks zo’n 80.000 mensen naar deze vieringen. Komende zondag komt die viering vanuit de Sint Lambertusbasiliek in Hengelo met kardinaal Wim Eijk.

Daarmee start die gebedscirkel om 09.45 uur. Aansluitend draagt kardinaal Eijk de mis op in de rechtstreekse eucharistieviering vanuit de Sint Lambertusbasiliek te Hengelo. Daarna wordt om 12.00 uur het gebed online overgenomen op de Facebookpagina KRO-NCRV.nl/katholiek en de daarbij behorende website.

De Protestantse Kerk verzorgt in samenwerking met de EO de komende zondagen meditaties op televisie ter vervanging van de kerkdiensten die niet doorgaan. Deze worden uitgezonden op NPO2 om 09.20 uur.