Massale oproep op social media: blijf thuis

Op social media staan zondagochtend talloze oproepen van bekende en onbekende Nederlanders om ondanks het zonnige weer vooral thuis te blijven en niet naar het strand of bos te gaan. Bij velen is de ergernis groot dat dit advies zaterdag door grote groepen niet werd opgevolgd.

“Lieve volgers, binnen blijven is écht niet moeilijk. We kunnen dit. Als je nu gaat bootcampen ben je zo ontstellend dom dat ’n strak kontje je aantrekkelijkheid ook niet meer redt. Kom, wees eens lekker hard to get! Bijvoorbeeld voor een virus. Hou op andere mensen ziek te maken”, schrijft Claudia de Breij op Twitter.

Advocaat Sébas Diekstra roept via Twitter op tot het delen van andere foto’s. “In plaats van foto’s van mensen die geen afstand houden van elkaar, zou ik liever filmpjes zien van mensen die anderen aanspreken op hun onverantwoordelijke gedrag.”

Ook diverse politiekorpsen en wijkagenten door het hele land doen een beroep op de Nederlanders om binnen te blijven. “Corona is geen grap, blijf binnen en houdt uw kinderen ook binnen. Laten we proberen de druk op de zorg niet nog meer te vergroten!”, aldus de Politie Westland.

“Hou minimaal 1.5 meter afstand, ga alleen de deur uit voor de hoognodige boodschappen. Kijk naar onderstaande, de regels van het RIVM zijn niet voor niks!”, schrijft de politie in Zoetermeer.