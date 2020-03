Oproep Natuurmonumenten: blijf thuis, natuurgebieden zijn overvol

Natuurmonumenten roept mensen met klem op niet meer naar natuurgebieden te komen en naar huis te gaan. “Onze gebieden worden momenteel overspoeld met duizenden bezoekers en wij vinden dit niet meer verantwoord”, laat de organisatie weten.

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer waarschuwden vrijdag al dat recreanten rustige plekken moesten opzoeken en afstand tot elkaar moesten bewaren. Maar veel mensen blijken daar toch geen gehoor aan te geven. Op twitter berichten boze boswachters en andere natuurbeheerders over wandelaars en fietsers die ondanks alle waarschuwingen toch in groepjes de natuur in trekken.