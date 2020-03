Staatssecretaris Vijlbrief pleit voor ‘hamsterschaamte’

Als het aan staatssecretaris Hans Vijlbrief ligt, krijgen Nederlanders wat meer last van ‘hamsterschaamte’. Hij reageerde in WNL Op Zondag aangedaan op een video van een Britse verpleegkundige die na een ellenlange dienst op lege schappen stuit in de supermarkt.

“Ik word boos en verdrietig van zo’n video”, aldus de bewindsman.

“Stop met hamsteren, alstublieft”, zegt Vijlbrief tegen Nederlanders die enorme voorraden voedsel en wc-papier inslaan. “Ik introduceer hierbij daarom het woord hamsterschaamte. Laten we ons schamen voor het hamsteren.”

Het achtervoegsel ‘-schaamte’ werd vorig jaar uitgeroepen tot het Onze Taal-woord van het jaar. Het slaat vooral op de schaamte voor gedrag dat schadelijk kan zijn voor bijvoorbeeld het klimaat, zoals ‘vliegschaamte’ en ‘bezorgschaamte’.