Surinamers vast in Nederland door geannuleerde vluchten

Inwoners van Suriname die dit weekeinde vanuit Nederland naar Suriname teruggebracht zouden worden, moeten nog wachten. De vluchten zijn geannuleerd. Dat meldt de Surinaamse overheid.

Suriname begon enkele dagen geleden met het terughalen van gestrande inwoners uit andere landen. Zondag zou de eerste vlucht vanuit Nederland vertrekken. De reden voor de annulering is niet bekendgemaakt.

Volgens de laatste cijfers willen een kleine 800 reizigers uit vijftien landen terug naar Suriname. Rond de vijf- a zeshonderd hiervan komen uit Nederland.

Volgens de lokale krant de Ware Tijd bleek vrijdag, toen de eerste vluchten vanuit Cuba en Miami aankwamen, dat de quarantaine-locaties waarin de terugkeerders in eerste instantie worden ondergebracht niet goed op orde waren. Er was onder meer een tekort aan zeep en toiletpapier en niet alle kamers waren schoongemaakt. De autoriteiten besloten de net gearriveerde repatrianten naar huis te sturen waar ze de komende veertien dagen onder toezicht in quarantaine moeten blijven.