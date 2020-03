Vijf bekeuringen voor spelen op sportvelden Nijmegen

In Nijmegen zijn zondagmiddag vijf bekeuringen uitgedeeld aan mensen die zich ondanks een verbod toch op sportvelden in de gemeente bevonden. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen zei zondagmorgen al dat er bekeurd zou worden, omdat er volgens hem lang genoeg is gewaarschuwd dat niemand op de sportvelden mag komen. Die zijn al een week afgesloten vanwege de coronacrisis en dus verboden terrein.

Bruls, tevens voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, overweegt ook ernstig een samenscholingsverbod in te stellen voor bepaalde gebieden waar het echt te druk is. Hij neemt daar maandag een besluit over.

De gemeente sluit zondagavond ook alle zogenoemde Cruyff Courts. Dat zijn kleine sportveldjes in de wijken waar jongeren een balletje kunnen trappen. Maar volgens Bruls is gebleken dat gebruikers van de veldjes zich ondanks de vele waarschuwingen niet aan de voorgeschreven 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Wie de komende tijd toch op zo’n terrein wordt betrapt krijgt een bekeuring, aldus de gemeente.

Medewerkers van de veiligheidsregio hebben zondag ook bezoekers van supermarkten, bouwmarkten en andere winkels dringend aangesproken op het feit dat ze te weinig afstand van elkaar bewaren.