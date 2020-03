Bevrijdingsfeest Wageningen gaat niet door

Het Bevrijdingsdefilé op 5 mei in Wageningen gaat vanwege nieuwe maatregelen tegen het coronavirus niet door. Ook de nationale herdenking van de capitulatie van de Duitsers in Wageningen is geschrapt, net als alle andere activiteiten om 75 jaar vrijheid te vieren. Op 5 mei zouden hoge regeringsvertegenwoordigers uit de voormalige geallieerde landen en Duitsland en leden van het koningshuis in Wageningen aanwezig zijn.

Het organiserende comité Wageningen45 hield al rekening met een noodzakelijke, alternatieve invulling voor de traditionele, nationale feestelijkheden vanwege coronamaatregelen, maar nu valt alles in het water, aldus bestuursvoorzitter Toon van Asseldonk van Wageningen45. De organisatie bekijkt samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei of onderdelen van het programma via internet bij de mensen thuis kunnen worden gebracht.