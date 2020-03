Bezoek nieuwswebsites veel hoger door coronacrisis

Nederlanders houden nieuwswebsites- en apps veel beter in de gaten om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen rond het coronavirus. In het weekend van 14 maart waren er 2 miljoen meer Nederlanders die online het nieuws lazen dan gebruikelijk. Dat meldt Verenigde Internet Exploitanten (VINEX) op basis van bezoekerscijfers van NU.nl, AD.nl, Telegraaf.nl, NOS.nl en ruim twintig andere nieuwswebsites en -apps.

Op zondag 15 maart bereikte het aantal bezoekers van nieuwswebsites een piek. Ruim 9 miljoen Nederlanders lazen online het nieuws. Die dag bleek dat de uitbraak van het coronavirus grote gevolgen zou hebben voor het openbare leven. Het kabinet besloot om alle horeca, kinderdagverblijven en scholen te sluiten.

VINEX merkt dat Nederlanders van alle leeftijden nieuwswebsites beter in de gaten zijn gaan houden, maar met name mensen van onder de 50 jaar. Mensen van 20 tot 35 brachten in de tweede week van maart dubbel zoveel tijd door op nieuwswebsites als gebruikelijk.

De onderzoekers zien het bereik van nieuwswebsites duidelijk toenemen vanaf vrijdag 21 februari. Die dag kwam onder andere in het nieuws dat Nederlanders die vast hadden gezeten op het cruiseschip de Westerdam waren teruggevlogen uit Cambodja. Het aantal besmettingen in Italiƫ begon toen al op te lopen.