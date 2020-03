Brabantse markten mogen in aangepaste vorm doorgaan

De weekmarkten in Noord-Brabant mogen in aangepaste vorm doorgaan. De veiligheidsregio ’s in de provincie hebben daartoe besloten omdat markten als aanbieders van voedsel voorzien in een eerste levensbehoefte. Op de markten zijn geen kramen toegestaan waar andere producten dan voedsel worden aangeboden.

Ook het ter plekke nuttigen van eten bij de kramen is verboden. Bij kramen mag alleen eten worden afgehaald. Dit is in lijn met de maatregel die nu al geldt voor horecagelegenheden. Daarnaast moet worden voorkomen dat grote groepen mensen (meer dan honderd personen) tegelijk op de markt zijn.

Verder krijgen de kraamhouders het dringende advies hun klanten erop te wijzen dat ze geen handen moeten schudden en zeker anderhalve meter afstand dienen te houden. Ook wordt geadviseerd contactloos te betalen.