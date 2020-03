EO: The Passion kan nog steeds doorgaan

Het paasspektakel The Passion kan dit jaar nog steeds doorgaan, ondanks de nieuwe coronamaatregelen van de overheid waardoor bijeenkomsten tot 1 juni verboden zijn. De EO oriënteert zich nog steeds op een alternatieve vorm, laat een woordvoerder maandagavond weten.

Volgens hem is er nog steeds de mogelijkheid dat het bijbelconcert gewoon doorgaat. “Er zal geen publiek bij zijn, en het zal een andere vorm worden dan mensen gewend zijn”, stelt een woordvoerder. “Maar we verkennen alle scenario’s. En er zijn nog steeds scenario’s die reëel zijn.”

Het is niet nog duidelijk wanneer de EO hierover een besluit neemt. Er zijn wel al een aantal opnames voor het spektakel gemaakt, meldt de zegsman. The Passion is gepland op 9 april in Roermond.