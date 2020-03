Grote meerderheid ziekenhuizen stelt behandelingen uit

Ziekenhuizen stellen vanwege de uitbraak van het coronavirus massaal behandelingen en consulten van andere patiënten uit. Van de 46 ziekenhuizen die hebben meegedaan aan een enquête van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), stelt 85 procent de “planbare zorg” uit.

De ziekenhuizen die niet alle afspraken die onder de noemer “planbaar” vallen afzeggen, proberen hun afspraken zoveel mogelijk om te zetten in zorg op afstand. Consulten worden dan bijvoorbeeld telefonisch of via een beeldscherm gehouden, in plaats van fysiek in het ziekenhuis.

Ruim vier op de tien ziekenhuizen verwachten meer toestroom van Covid-19-patiënten uit de eigen regio, 29 procent verwacht zowel meer patiënten uit het eigen gebied als uit andere regio’s waar relatief veel mensen zijn besmet, zoals Brabant.

Dat behandelingen worden uitgesteld, merken talloze patiënten met aandoeningen die niet direct behandeling vereisen, waaronder bepaalde vormen van kanker. “Dit geldt bijvoorbeeld bij mannen met een langzaam groeiend prostaatcarcinoom of bij vrouwen met een voorstadium van borstkanker”, legt radiotherapeut en professor Lukas Stalpers uit. Hij is werkzaam in het Amsterdam UMC en secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVvO).

“Patiënten bij wie uitstel van behandeling de genezingskansen direct bedreigen, krijgen dezelfde voorrang als ze altijd al hadden”, benadrukt Stalpers. “Denk bijvoorbeeld aan patiënten met baarmoederhalskanker of met longkanker.” De radiotherapeut werkt nu zelf regelmatig vanuit huis om de kans dat hij besmet raakt met het virus zo klein mogelijk te houden. “Zo proberen wij ervoor te zorgen dat er altijd een gezonde radiotherapeut is.” Radiotherapie is bijvoorbeeld “absoluut noodzakelijk” bij vrouwen met baarmoederhalskanker.

Stalpers zegt dat de coronacrisis “enorme impact heeft” op de zorg, maar hij noemt het “belangrijk om het hart warm en het hoofd koel te houden”.