Meeste rijscholen gestopt vanwege coronavirus

In Nederland is 80 procent van alle rijscholen dicht vanwege het coronavirus. Dat stelt RijschoolPro, het vakblad voor de rijschoolbranche, op basis van een enquête onder rijschoolhouders. Eerder zeiden brancheorganisatie BOVAG en de Vereniging Rijschool Belang (VRB) dat het een zaak is tussen instructeur en leerling of een rijles doorgaat.

Veel rijscholen vinden het besmettingsrisico te groot, omdat instructeur en leerling in een auto dicht op elkaar zitten. Andere rijinstructeurs klagen over verkoudheidsklachten, waardoor het niet verantwoord is met een leerling op pad te gaan. Verder gaan ook veel rijscholen dicht uit solidariteit met andere rijscholen.

Een derde van de rijscholen in Nederland geeft in de rondvraag aan te verwachten de financiële klappen van de coronacrisis niet te kunnen opvangen. Er komen nauwelijks nieuwe aanmeldingen binnen, terwijl de maanden maart, april en mei normaal gesproken juist druk zijn.

Bijna alle respondenten (zo’n 900) geven les in de auto, maar ook rijscholen voor andere rijbewijzen zoals de motor, vrachtwagen en bus zijn goed vertegenwoordigd.