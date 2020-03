Minister vraagt dierenartsen ademapparatuur te leveren

Landbouwminister Carola Schouten heeft alle dierenartsen en leveranciers opgeroepen alle beademingsapparatuur te leveren aan de zorg. Wegens het coronavirus kampen ziekenhuizen met tekorten. Sommige beademingsapparaten van dierenartsen kunnen daar worden gebruikt.

In een brief aan dierenartsen vraagt Schouten om “alle beademingsapparatuur beschikbaar te stellen aan de ziekenhuiszorg voor opschaling van de IC-capaciteit”. Dat moet zo spoedig mogelijk gebeuren. Uiterlijk 24 maart moeten dierenartsen zich melden bij [email protected]

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) inventariseert het aanbod. Veel praktijken hebben zich al gemeld bij het ministerie van Volksgezondheid of zelfs direct bij zorginstellingen. “Maar om het overzicht te bewaren en om er zeker van te zijn dat we geen apparatuur missen, verzoeken we u om aan het KNMvD te melden over welke apparatuur u beschikt”, schrijft Schouten.

Er staat een “realistische vergoeding” tegenover, meldt de bewindsvrouw.

Het ontbreken van de apparatuur bij dierenartsen kan ertoe “leiden dat minder zorg verleend kan worden”, erkent Schouten. Haar ministerie wil kijken waar knelpunten zitten, “alhoewel we ons ervan bewust zijn dat we hier geen directe oplossingen voor hebben”.