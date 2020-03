MOBIAN support lokale horecaondernemers met een bestelwebsite voor kant-en-klaar foodboxen

Mobiliteitsplatform MOBIAN, gaat per direct onder de naam MobiMeal haar boekingssoftware inzetten voor lokale restaurants, cateraars, traiteurs, bakkers of slagers die noodgedwongen moeten sluiten en hun toevlucht zoeken in maaltijdbezorgingen. Daarmee wil MOBIAN de lokale horeca helpen om kant-en-klaar foodboxen op bestelling te kunnen verwerken en bezorgen.

“Ons aanvankelijk snelgroeiende bedrijf zit van de ene op de andere dag in zwaar weer en daarom zijn we gaan kijken naar een alternatieve manier om onze software in te zetten. Met deze toepassing kunnen we een helpende hand bieden aan de noodlijdende restaurants, traiteurs maar ook slagers en bakkers en hopen we ook ons eigen omzetverlies een stukje te kunnen compenseren’. aldus Sven Snel, oprichter van ​MOBIAN​. Horecaondernemers kunnen zich via ​MobiMeal.nl​ aanmelden en zo gaan starten met het aanmaken van foodboxen.

Deze foodboxen worden inzichtelijk op een speciale bestelpagina welke door de horecaondernemer zelf kan worden gedeeld binnen het eigen netwerk. Op deze pagina kan de consument gemakkelijk de foodboxen bekijken, bestellen en direct afrekenen. Zodra er meer dan 100 aanmeldingen geregistreerd zijn zal MobiMeal tevens alle foodboxen bundelen op één verzamelpagina en hier verkoopkanalen aan verbinden. De oplossing van MobiMeal is anders dan de gebruikelijke platformen omdat de kant-en-klaar foodboxen verder van tevoren kunnen worden besteld en bezorgd. Aangemelde ondernemers kunnen per dag maximaal 3 foodboxen samenstellen op basis van hun beschikbare voorraad en daarmee voedselverspilling maximaal voorkomen.

MobiMeal vraagt geen vast bedrag aan de horecaondernemers maar er is gekozen om de horecaondermer zelf een bijdrage te laten bepalen. Omdat elke horecaondernemer in deze tijd een ander budget beschikbaar heeft, bespreekt MobiMeal met elke individuele horecaonderneming een passende bijdrage voor de oplossing.

Omdat MOBIAN van oorsprong een mobiliteitsproduct levert, biedt MobiMeal aangesloten horecaondernemers nu ook tijdelijk een gratis bezorgfiets. Dit zijn fietsen die normaal werden ingezet voor evenementen maar die nu beschikbaar en inzetbaar zijn omdat alle evenementen zijn afgelast.

MOBIAN zet haar flexibele reserveringssoftware voor mobiliteitsproducten normaliter in op internationale luchthavens en evenementen. Zo levert MOBIAN onder andere de boekingssoftware voor de Park&Bike producten van de DutchGP in Zandvoort. Het verbod op evenementen en het stilvallen van de luchtvaartindustrie, heeft een grote impact op het bedrijf.