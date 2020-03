Nog ‘duizenden’ Nederlandse vakantiegangers vast in buitenland

Momenteel zitten nog “duizenden” Nederlandse vakantiegangers vast in het buitenland die willen terugkeren. Dat heeft de minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken laten weten. Het is lastig in te schatten om hoeveel het precies gaat, omdat mensen die zelf tickets hebben geboekt niet geregistreerd zijn.

Het ministerie probeert samen met reisorganisaties en het Verbond van Verzekeraars zo veel mogelijk gestrande Nederlanders zo snel mogelijk terug te krijgen.

De mensen die pakketreizen hadden geboekt, zijn zo goed als allemaal thuis.