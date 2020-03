Een volgende stap in de strijd tegen corona is een volledige lockdown, maar vooralsnog is dat niet aan de orde. Dat zei premier Mark Rutte maandag na het crisisberaad van enkele ministers. In dit beraad werden aanvullende en strengere maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Als dit niet werkt, is het hele land op slot gooien de volgende stap, zei Rutte. “Ik hoop dat dat niet nodig is.”