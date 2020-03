Terugkeer van Jeroen Pauw bezorgt Op1 record

De comeback van Jeroen Pauw op televisie heeft de talkshow Op1 een kijkcijferrecord opgeleverd. Zondagavond stemden 1.867.000 mensen af op de eerste zondageditie van Op1, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het programma staat op de vijfde plek van best bekeken tv-programma’s van de zondagavond. De ranglijst wordt aangevoerd door Boer zoekt vrouw, met 3.562.000 kijkers.

De NPO besloot onlangs de talkshow Op1 tijdens de coronacrisis zeven dagen per week uit te zenden. Jeroen Pauw presenteert de zondageditie van Op1 samen met Fidan Ekiz. Ze ontvingen onder anderen viroloog Ab Osterhaus, nationaal politiecommandant Max Daniel en D66-leider Rob Jetten.

Ook de zaterdagse editie van de talkshow van Op1 bleek dit weekend een schot in de roos. Zaterdag keken er ruim 1,4 miljoen mensen en dat was de best bekeken aflevering sinds de start van Op1 in januari.