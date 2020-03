Veel onduidelijkheid over terugkeer Nederlandse cruisepassagiers

De Nederlandse cruisepassagiers van de Costa Luminosa vliegen mogelijk maandag terug naar Schiphol. “Er wordt heel hard gewerkt aan een vliegverbinding van Genua naar Amsterdam”, laat de Nederlandse ambassade in Rome weten. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog maar de vraag.

Het cruiseschip, waar veel Nederlandse toeristen op zaten, werd bij meerdere havens geweigerd uit angst voor het coronavirus. Uiteindelijk mocht de Costa Luminosa aanmeren in Marseille, waarna het door is gevaren naar ItaliĆ«. Op het schip waren twee mensen besmet het virus, die daarom eerder in Puerto Rico van boord gingen. De Nederlandse opvarenden wachten momenteel in ItaliĆ« op een terugreis naar Nederland. De Nederlandse ambassade zegt dat er “veel onduidelijkheid is” en dat de “oplossingsrichtingen nogal eens wijzigen”.