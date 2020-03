Verdachten groepsverkrachtingen Den Bosch blijven vast

Het coronavirus is geen reden om vijf verdachten van groepsverkrachtingen in Den Bosch vrij te laten. Dat besliste de Bossche rechtbank maandag. Advocaten hadden gesteld dat de mannen door het virus geen bezoek meer kunnen krijgen. “Dan wordt het in de gevangenis onredelijk zwaar”, zei één van hen.

Vijf mannen van 18 tot 24 jaar blijven door het besluit gewoon in de gevangenis. Ze zouden vorig jaar in een garage in Den Bosch op verschillende momenten drie tienermeisjes hebben aangerand en verkracht.

In de rechtbank in Den Bosch zaten in verband met de maatregelen rond het coronavirus alleen de officier van justitie, de rechters en de griffier. Drie advocaten en één verdachte waren via een videoverbinding in de zaal te zien. De verbinding haperde soms. De zaak van de 18-jarige was achter gesloten deuren bij de kinderrechter.