Wc-papier nodig? The Good Roll biedt uitkomst

Het coronavirus heeft op bepaalde vlakken een aparte uitwerking op ons normaliter nuchtere volkje. Zo zijn we bijvoorbeeld massaal wc-papier gaan hamsteren. En niemand begrijpt precies waarom. Met als gevolg: de schappen met toiletpapier in de supermarkten zijn leger dan leeg. Melle Schellekens, oprichter van wc-papierbedrijf The Good Roll, vertelt: “Het is vijf tot zes keer drukker dan normaal.”

Vrolijk wc-papier met een missie, contactvrij bezorgd

The Good Roll biedt uitkomst voor diegenen die al dagen lang achter het net vissen om een pak met wc-rollen te bemachtigen. Het enige wat je hoeft te doen is de rollen bestellen via de webshop en ze worden contactvrij bezorgd. Fijn om te weten: de rollen zijn ook nog eens gemaakt van 100% gerecycled papier, dus boomvriendelijk, en 50% van de nettowinst gaat naar de bouw van toiletten in ontwikkelingslanden. Leuke bijkomstigheid, de rollen zien er geestig uit waardoor je je stay-incation iets vrolijker kunt maken. En er zit er op iedere rol een QR-code met funny toilet jokes.

Met een doos van 24 rollen ben je een half jaar voorzien

Medeoprichter Melle Schellekens vertelt: “Gisteren bestelde iemand acht dozen van 120 stuks. We hebben toen even een mailtje gestuurd of de bestelling wel klopte. Ter beeldvorming: de rollen zijn dubbeldik, dus als je een doos bestelt met 24 rollen, dan ben je een half jaar voorzien.”

Sociale werkplek in Weesp

De wc-rollen worden ingepakt in Weesp, door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als vanzelfsprekend worden aan alle hygiëneafspraken voldaan. Zo wordt er op de werkplek gewerkt met mondkapjes en handschoenen. Ook wordt de werkplek meerdere keren per dag gereinigd en iedereen wast z’n handen grondig.

Gratis toiletrollen voor bijzondere verhalen

The Good Roll verstuurt momenteel ook gratis toiletrollen naar mensen met een bijzonder verhaal. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is hen een berichtje sturen met tekst & uitleg waarom jij een doos wc-rollen moet ontvangen. “We hebben afgelopen week een groep verpleegkundigen geholpen en een huis met jonge gehandicapte kinderen die een risicogroep vormen en hierdoor hun huis niet uit mogen. Ook heel veel ouderen hebben een doos gekregen,” aldus Melle.

Verkoopinfo:

Cheerful Choice (24 wc-rollen, 2-laags, 400 velletjes) € 19,95

Wrapless Choice (24 wc-rollen, 2-laags, 400 velletjes) € 17,96

Luxury Line (24 wc-rollen, 3-laags, 250 velletjes) € 21,95

The Good Roll

The Good Roll maakt sterk en zacht papier dat voorzien van het EU Eco Label en van het Blue Angel certificaat. Het bestaat voor 100% uit gerecycled materiaal, zonder chloor en geur- of kleurstoffen.