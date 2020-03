Aanschaf zonnepanelen: duurzaam voor milieu en portemonnee

De aanschaf van zonnepanelen blijft onverminderd populair, ook nu we midden in de coronacrisis zitten. Veel mensen zijn bezig met hun huis én aan het kijken hoe ze geld kunnen besparen. Wanneer je investeert in zonnepanelen is er één ding zeker. De investering is duurzaam, zowel voor het milieu als voor je portemonnee.

Er zijn verschillende redenen waarom zonnepanelen duurzaam en daarmee voordelig zijn. Bij het opwekken van energie met zonnepanelen wordt er een stuk minder CO2 uitgestoten. Goed voor het milieu dus. Daarbij worden de eisen rondom de uitstoot van CO2 steeds strenger, waardoor het verstandig is om juist nu te kiezen voor zonnepanelen.

Waarde huis stijgt

Met zonnepanelen op je dak stijgt de waarde van je woning. Ook als je van plan bent om binnen een paar jaar te verhuizen, is het nog steeds verstandig om zonnepanelen te nemen. De waarde van je woning stijgt namelijk nog meer dan de kosten die je maakt door de aanschaf. Als je je huis te koop zet, is je huis aantrekkelijker voor potentiële kopers, omdat zij profiteren van lagere woonlasten.

Het rendement met zonnepanelen is hoog. Dit is ook meteen een belangrijke reden dat veel mensen kiezen voor zonnepanelen en een omvormer, die de stroom omzet. Na ongeveer zeven jaar heb je de investering al terugverdiend en kun je vervolgens profiteren van latere maandlasten.

Salderen verbruik

Naast regelingen op de aanschaf van panelen is het ook van belang om te weten hoeveel je kunt ontvangen voor de stroom die je met de panelen gaat opwekken. Op dit moment kunnen huishoudens hun productie salderen met het verbruik. Salderen van energieverbruik wil zeggen dat van een klein verbruiker met zonnepanelen zijn, vooral in de zomer, aan het elektriciteitsnet geleverde kWh’s verrekend worden met de, vooral in de winter, afgenomen kWh‘s. De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt tot 1 januari 2023 ongewijzigd voortgezet. Het blijft hierdoor financieel aantrekkelijk voor huishoudens en mkb-bedrijven om te investeren in zonnepanelen.

Btw-bedrag terug

Als je van plan bent om zonnepanelen aan te schaffen, helpt de overheid je via de belastingen om het geld dat je in zonnepanelen steekt, sneller terug te verdienen. Het is mogelijk om het volledige btw-bedrag van je aankoop terug te krijgen. Hiervoor moet je je bij de Belastingdienst aanmelden als ondernemer. Dit kan je honderden euro’s voordeel opleveren.

Groene lening

Soms geeft een gemeente nog wel een subsidie in de vorm van een zogenaamde groene lening. Het is wel zo dat gemeentes een beperkt aantal leningen hebben die ze per jaar of periode mogen verstrekken. Dus zorg dat je erop tijd bij bent.