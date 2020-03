Achmea gaat eigen medewerkers uitlenen aan zorg

Verzekeraar Achmea gaat medewerkers van de eigen bedrijven vrijstellen van hun gewone werkzaamheden, zodat deze mensen zorgprofessionals kunnen ontlasten die druk zijn met de behandeling van coronapatiënten. Het gaat om voormalig zorgverleners die een BIG-registratie hebben of hadden. In het BIG-register staat welke mensen welke taken mogen uitvoeren in de zorg. Iedereen kan erin kijken.

De vrijstelling en het elders helpen gebeurt, in overleg met de leidinggevenden, op vrijwillige basis en met behoud van salaris. Het is op dit moment nog niet exact bekend hoeveel Achmea-medewerkers met een (recent verlopen) BIG-registratie willen en kunnen bijspringen in de zorg, maar er zijn zeker meer dan honderd kandidaten. De eerste belangstellenden hebben zich dinsdag meteen gemeld, aldus een woordvoerder.

Vorige week besloot het kabinet dat voormalige verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018, zich niet opnieuw in het register hoeven in te schrijven als ze hun beroep weer willen hervatten in verband met de coronacrisis.