Beau van Erven Dorens neemt op 4 mei stokje over van Jinek

Beau van Erven Dorens neemt vanaf 4 mei het stokje over van Eva Jinek. Dit maakte RTL dinsdag bekend.

Jinek blijft de komende weken uitzenden vanaf 21.30 uur tot en met 23.00 uur, alleen op vrijdag begint de show later. De opvolger Beau is vanaf 4 mei van maandag tot en met donderdag om 21.30 uur te zien. Hiermee houdt RTL vast aan de aangepaste uitzendtijden die nu voor Jinek gelden wegens de coronacrisis. Weekenduitzendingen, zoals concurrent Op1 doet, zitten er nog niet in, zegt een woordvoerder van de zender.

Het programma Beau wordt geproduceerd door PilotStudio, dezelfde producent als Jinek. Eva Jinek begon in januari met haar dagelijks talkshow bij RTL.