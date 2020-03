Boekenwereld eert Matthijs van Nieuwkerk en mist hem nu al

De boekenwereld van Nederland mist Matthijs van Nieuwkerk, die bezig is aan zijn laatste uitzendingen van De Wereld Draait Door, nu al. De Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) dankte hem voor alle aandacht voor literatuur in het programma in de uitzending van dinsdagavond, met een speldje en een oorkonde.

“Zijn liefde voor het boek en zijn onvermoeibare inzet om lezen te bevorderen heeft voor een enorme verandering gezorgd in de Nederlandse leescultuur. Tegen de stroom van ontlezing in, is hij duidelijk een intrinsiek gemotiveerde lezer die oprecht het enthousiasme voor het lezen van boeken als iets positiefs, fijns en leerzaams presenteerde”, aldus CPNB-directeur Eveline Aendekerk.

Namens de CPNB kreeg Van Nieuwkerk het gouden ‘Vriend van het boek’-speldje en de oorkonde uit handen van het maandelijkse Boekenpanel, dat voor het laatst aan de uitzending deelnam. Het bestond altijd uit wisselende boekverkopers uit Nederland en Vlaanderen en koos telkens een Boek van de Maand uit.