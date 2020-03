Coronacentrum heeft plaats voor 240 patiënten

Het Coronacentrum Urmond, dat een thuiszorghotel en een huisartsenpost omvat, kan op termijn maximaal 240 patiënten opvangen. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie in het Van der Valkhotel waar het centrum dinsdag opent.

Het idee om het Coronacentrum in te richten ontstond vorige week toen duidelijk werd dat de ziekenhuiszorg in Italië de toestroom van patiënten niet meer aankon, vertelde Jack Jansen, voorzitter van de stuurgroep achter het centrum. Het moet de bestaande zorg in Zuid-Limburg ontlasten en extra capaciteit bieden.

Het Coronacentrum is geen noodhospitaal, benadrukte Jansen. Het wordt hoofdzakelijk een thuiszorghotel, dat patiënten moet opvangen die voor de reguliere thuiszorg een te zware last zijn. Ook komen er patiënten die uit het ziekenhuis zijn ontslagen, maar nog niet naar huis kunnen. Aanvankelijk is er plaats voor zestig patiënten. Er gaan dertig zorgmedewerkers aan de slag. Beademingsapparatuur is er niet voorhanden.

De huisartsenpost, bedoeld voor mensen met luchtwegklachten, bestaat uit een centrale tent aan de achterkant van het hotel waar de eerste onderzoeken worden verricht. Binnen in het Coronacentrum zijn voorzieningen voor aanvullend onderzoek. De huisartsenpost voert geen coronatesten uit en werkt alleen voor de Westelijke en Oostelijke Mijnstreek, meldde Esther van Engelshoven namens de huisartsenpraktijken in de regio. Patiënten uit Maastricht en uit het Heuvelland kunnen terecht in een speciaal ingerichte huisartsenpoli in Maastricht.

De omgeving van het Coronacentrum is volledig afgeschermd. Mensen krijgen de uitdrukkelijke oproep om niet op eigen initiatief langs te komen. Patiënten mogen er ook geen bezoek ontvangen.

Tijdens de persconferentie kwam naar buiten dat de zorgverzekeraars kosten voor de thuiszorg, net als bij de reguliere thuiszorg, betalen. Van der Valk krijgt een beperkte vergoeding voor het gebruik van de locatie, waarop de hotelketen geen winst wenst te maken, aldus stuurgroepvoorzitter Jansen, die zijn dank uitsprak naar de hotelketen en de zorgverzekeraars. Ook bedankte hij alle meewerkende instanties en iedereen die zich als vrijwilliger heeft gemeld, onder wie 270 geneeskundestudenten.